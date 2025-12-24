БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
30215
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Вижте гостуването на волейболното семейство в предаването на БНТ "Имате среща с... Диана Любенова".

семейството всички говорят владо мая николови
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Едно семейство, за което всички говорят. Бившият волейболен национал Владимир Николов и неговата съпруга Мая гостуваха в предаването на БНТ „Имате среща... с Диана Любенова“.

Двамата разказват, че за професионалните спортисти семейното събиране е доста трудно за празниците, защото обикновено по това време има мачове.

В навечерието на коледните празници семейство Николови разкрива любопитни истории от живота си и отговаря с усмивка, но и със сълзи на въпросите на водещата Диана Любенова.

За гордостта, която изпитват те от изявите на своите наследници - Алекс и Симеон Николови и какво е да си родител на световни вицешампиони - гледайте предаването "Имате среща... с Диана Любенова" във видеото!

#Мая Николова #"Имате среща... с Диана Любенова" #Владимир Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Български волейбол

ВК ЦСКА привлече Спас Байрев
ВК ЦСКА привлече Спас Байрев
Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Чете се за: 01:15 мин.
Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев Волейболният ЦСКА привлече Спас Байрев
Чете се за: 00:27 мин.
Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино
Чете се за: 00:42 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
2025 - годината, в която волейболът обедини България 2025 - годината, в която волейболът обедини България
Чете се за: 05:32 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ