Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Едно семейство, за което всички говорят. Бившият волейболен национал Владимир Николов и неговата съпруга Мая гостуваха в предаването на БНТ „Имате среща... с Диана Любенова“.

Двамата разказват, че за професионалните спортисти семейното събиране е доста трудно за празниците, защото обикновено по това време има мачове.

В навечерието на коледните празници семейство Николови разкрива любопитни истории от живота си и отговаря с усмивка, но и със сълзи на въпросите на водещата Диана Любенова.

За гордостта, която изпитват те от изявите на своите наследници - Алекс и Симеон Николови и какво е да си родител на световни вицешампиони - гледайте предаването "Имате среща... с Диана Любенова" във видеото!