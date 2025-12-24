БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на видни европейски фигури

Чете се за: 02:27 мин.
Сред санкционираните е и бившият еврокомисар Тиери Бретон

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съединените щати наложиха санкции на петима видни европейски фигури, заради регулации наложени на американски технологични компании. Те нямат право да влизат на територията в Съединените щати. Сред санкционираните е и бившият еврокомисар Тиери Бретон.

Американският държавен секретар Марко Рубио определи санкционираните европейци като "радикални активисти", като водещи фигури в "глобалния цензурно-промишлен комплекс".

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки, на които се противопоставят. Администрацията на президента Тръмп повече няма да търпи тези нечувани актове на екстериториална цензура."

Санкционирането е в отговор на решение на Европейската комисия да глоби социалната мрежа Екс със 120 милиона евро заради недостатъчна прозрачност. Французинът Тиери Бретон е определян като "архитекта" на Закона за цифровите услуги на ЕС, който регулира онлайн платформите.

В съобщение в X Бретон отговори, че Закона е бил гласуван от всички страни от Европейския съюз.

Тиери Бретон, бивш еврокомисар: "Към нашите американски приятели: "Цензурата не е там, където си мислите."

снимки: БТА, БГНЕС/Архив

В списъка попадат също директорите на германската организация "ХейтЕйд", която води кампания срещу онлайн злоупотреби. Компанията е основана през 2018 г. и е първия национален консултантски център в Германия за хора, пострадали от онлайн злоупотреби.

Сред санкционираните са директорите на Центъра за противодействие на дигиталната омраза и на Глобалния индекс за дезинформация.

