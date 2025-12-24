Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция, при която загинаха висши военни. Сред жертвите са началникът на Генералния щаб на либийската армия, началникът на сухопътните войски, ръководителят за производство на военна техника, съветник в Генералния щаб, както и фотограф.

Екипажът е поискал аварийно кацане, но 42 минути след излитането, наземните служби са изгубили връзка със самолета. Либийските военни бяха в Анкара за преговори за засилване на сътрудничеството между двете държави.

снимка: БТА/Архив

Генерал Мохамед Али ал Хадад, който беше начело на Генералния щаб, беше най-висшия военен в Западна Либия. Той играеше решаваща роля в продължаващите усилия на ООН за обединяване на либийската армия.