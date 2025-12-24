Радослав Янков: Надявам се да се справя на високо ниво и да зарадвам всички българи с това, което постигна

Радослав Янков очаква с нетърпение участието си на Игрите в Милано/Кортина през февруари догодина. Най-добрият български сноубордист ще запише четвъртото си участие на най-големия спортен форум.

В навечерието на коледните празници той даде специално интервю за предаването "Денят започва" на живо от родния му град Чепеларе.

"Страхотно е да си вкъщи след толкова дълго пътуване последния месец. Прибрах се вкъщи да прекарам празниците с най-близките си хора", сподели Янков и направи анализ на миналата година.

"Имаше хубави моменти, имаше разочароващи моменти. Добре завърши сезона миналата година, чисто като класирания, накрая за съжаление се контузих, не можах да участвам на най-важните стартове от сезона, но се възстанових, прекарах хубаво лято със семейството си отново. И сега стартирах сравнително добре. Има малки детайли, върху които трябва да работя, на два от стартовете не можах да се представя на добро ниво, но добра оценка си давам, както и треньора ми, и се надявам следващата година да е по-позитивна, по-добра, да се справям по-добре на състезанията", обясни сноубордистът.

Радослав Янков коментира и отличието за спортно дълголетие, което му бе присъдено тази седмица от фондация "Български спорт" на годишните награди "Спортен Икар".

"С последните няколко години все повече усещам, че съм един от ветераните, въпреки, че има доста по-възрастни от мен в Световната купа и в алпийския сноуборд. Признание е това за мен. Надявам се да го оправдая и да покажа на хората, на какво съм способен на следващите състезания", каза той.

Запитан каква очаква да бъде за него следващата година, Янков отговори:

"Спортният календар е ясен отдавна. Живот и здраве, предстои ми четвърто участие на Олимпийски игри. Игрите ще бъдат в Милано/Кортина, през февруари месец, в началото е нашето състезание. Емоционална година. С предизвикателства, имаме много Световни купи. Надявам се да се справя на високо ниво и да зарадвам всички българи с това, което постигна."

Сноубордистът си пожела здраве и отправи съвет към зрителите на БНТ.

"Ще си позволя един съвет към зрителите в това забързано ежедневие. Да спрем малко, да се огледаме, да оценим това, което имаме. Да се насладим на нещата, които имаме, на семействата си, на това, което постигаме. И след това да продължим и по-често да се спираме и да се наслаждаваме на живота", завърши Янков.

Вижте интервюто във видеото!