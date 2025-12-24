БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Янков: Надявам се да се справя на високо ниво и да зарадвам всички българи с това, което постигна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

В навечерието на коледните празници сноубордистът говори пред БНТ на живо от родния му град Чепеларе.

радослав янков надявам справя високо ниво зарадвам всички българи постигна
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Радослав Янков очаква с нетърпение участието си на Игрите в Милано/Кортина през февруари догодина. Най-добрият български сноубордист ще запише четвъртото си участие на най-големия спортен форум.

В навечерието на коледните празници той даде специално интервю за предаването "Денят започва" на живо от родния му град Чепеларе.

"Страхотно е да си вкъщи след толкова дълго пътуване последния месец. Прибрах се вкъщи да прекарам празниците с най-близките си хора", сподели Янков и направи анализ на миналата година.

"Имаше хубави моменти, имаше разочароващи моменти. Добре завърши сезона миналата година, чисто като класирания, накрая за съжаление се контузих, не можах да участвам на най-важните стартове от сезона, но се възстанових, прекарах хубаво лято със семейството си отново. И сега стартирах сравнително добре. Има малки детайли, върху които трябва да работя, на два от стартовете не можах да се представя на добро ниво, но добра оценка си давам, както и треньора ми, и се надявам следващата година да е по-позитивна, по-добра, да се справям по-добре на състезанията", обясни сноубордистът.

Радослав Янков коментира и отличието за спортно дълголетие, което му бе присъдено тази седмица от фондация "Български спорт" на годишните награди "Спортен Икар".

"С последните няколко години все повече усещам, че съм един от ветераните, въпреки, че има доста по-възрастни от мен в Световната купа и в алпийския сноуборд. Признание е това за мен. Надявам се да го оправдая и да покажа на хората, на какво съм способен на следващите състезания", каза той.

Запитан каква очаква да бъде за него следващата година, Янков отговори:

"Спортният календар е ясен отдавна. Живот и здраве, предстои ми четвърто участие на Олимпийски игри. Игрите ще бъдат в Милано/Кортина, през февруари месец, в началото е нашето състезание. Емоционална година. С предизвикателства, имаме много Световни купи. Надявам се да се справя на високо ниво и да зарадвам всички българи с това, което постигна."

Сноубордистът си пожела здраве и отправи съвет към зрителите на БНТ.

"Ще си позволя един съвет към зрителите в това забързано ежедневие. Да спрем малко, да се огледаме, да оценим това, което имаме. Да се насладим на нещата, които имаме, на семействата си, на това, което постигаме. И след това да продължим и по-често да се спираме и да се наслаждаваме на живота", завърши Янков.

Вижте интервюто във видеото!

#Радослав Янков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Специално за БНТ

Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно
Чете се за: 00:35 мин.
Бойко Величков: Загубата е огромна Бойко Величков: Загубата е огромна
Чете се за: 02:00 мин.
Мартин Петров: Отива си една епоха Мартин Петров: Отива си една епоха
Чете се за: 01:15 мин.
Поклонение пред легендата Димитър Пенев (ГАЛЕРИЯ) Поклонение пред легендата Димитър Пенев (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:02 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ