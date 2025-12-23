Лондон и Прага в очакване на Коледа

Безспорно празничната украса в Лондон и грейналите в светлина коледни базари в Прага са сред най-желаните, обичани и посещавани от десетки хиляди туристи всяка година.
Гледките към чешката столица от високо в градините на двореца към хилядите светлини, които обгръщат централните части на Прага са истински приказни.
А шансът по време на разходка по реката в края на деня да видиш този невероятен залез е истински късмет.
Това, което остава завинаги незабравимо обаче е блясъкът на коледния базар пред катедралата в центъра.
Сцена с музика и безброй забавления, уникални вкусотии от наденички и джоланчета до прословутите козуначени коминчета и каквото още душата иска препълват традиционните дървени къщички.
Със сигурност не по малко прелестен е и коледният блясък в Лондон, тук коледното настроение блика навсякъде по емблематичните площади.
И тази година градът отново сияе в ангелска светлина.