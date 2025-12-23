БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С решение на МРРБ: Отменят поскъпването на водата от Нова...
Чете се за: 01:10 мин.
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в...
Чете се за: 08:00 мин.
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

Изложба разкрива 12-те имена на Стара Загора през вековете

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 02:35 мин.
С 12 имена през вековете е познат град Стара Загора.

Това разкрива изложбата в Регионалният музей:„Нумизматичен салон 2025. Имената на Стара Загора и парите през вековете“. Форумът, 14-и по ред, проследява приемствеността в историята на града чрез неговите названия и монетите, използвани там.

Берое, Августа Траяна, Иринополис, Верея, Боруй, Железник, Ески Загра, Стара Загора – това са познатите имена.

Но изложбата разкрива и по-малко известни и дори загадъчни названия.

Сред тях е името Велта от 11 век.

Мариана Минкова-РИМ Стара Загора: ,,Всъщност тя идва от старогръцката дума ,,Велта”,,,Велтон” или ,,Велта”,което значи по-голямо, по-велико и всъщност това е реминестенция към името ,,Августа Траяна” на Стара Загора”.

От XIV до XVI век градът официално се е наричал Загра и Ески хисар, а не Ески Загра.

Едва през XVII век познатото ни днес име се налага окончателно.

Мариана Минкова-РИМ Стара Загора: Когато османците завладяват града,те го наричат Загра -Ески хисар. Това е в 14 век, което ще каже, според персийския зафет - това е Старата крепост на Загора.

Името Стара Загора се утвърждава сравнително късно.


Мариана Минкова-РИМ Стара Загора: "В 1871 г. по предложение на първия кмет, който става на Стара Загора-хаджи Господин Славов, градът е преименуван на Стара Загора.”

С всяко име на града идва и различна парична система, различен владетел, редки монети. Такава е сребърен селджукски дирхам от султан Кайхюсрев втори.

,,Той е с изображение на лъв. Лъв и слънце. Това просто, това е много рядък дирхам, който още рядък е и като циркулация не само по нашите земи, а и като количество циркулирали монети от тоз владетел”.

Историята е разказана в експозиция, която може да се види в Историческия музей в Стара Загора.

