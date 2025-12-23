Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в Австрия

На 22 януари във Виена започва най-големият шпионски съдебен процес в историята на Австрия след Втората световна война.

Една от подсъдимите по делото ще бъде българката Цветанка Дончева, която заедно с Цветелина Генчева са подозирани като част от шпионската мрежа на Ян Марсалек, служител на руското ГРУ.

Мрежата е свързана и с друг българин - Орлин Русев, който вече беше осъден в Лондон за шпионаж в полза на Русия.

Какви детайли за дейността на шпионската мрежа вече са доказани и отиват на съд?

Австрийските власти са събрали достатъчно доказателства, че в мрежата на Ян Марсалек, който е сочен за един от особено ценните шпионски кадри на Путин в Европа, освен българите участва и бивш висш служител в австрийските служби - Егисто От. Делото във Виена е концентрирано именно върху неговата фигура, защото От е уличен като сътрудник на Марсалек, който е помагал с шпиониране, кражба на документи, лаптопи, телефони, технологии и даване на подкупи. Интересното е, че до разплитането на шпионската мрежа във Виена се стига с помощта на разследващите във Великобритания, които през февруари 2023, когато задържат българина Орлин Русев в дома му откриват 258 хард диска, 221 телефона, 495 СИМ карти и десетки хиляди чат съобщения в които Русев и Ян Марсалек обсъждат дори планове за отвличания и убийства от Австрия до Черна гора.

Какво още се разбира от тези чатове?

С тези чатове разполага австрийското издание "Профил". В тях Орлин Русев дори обещава на Ян Марсалек, че чрез свои контакти в България ще му помогне да се снабди с надежда и криптирана компютърна техника до каквато в Русия Марсалек няма достъп заради санкциите. Историята в "Дойче веле" описва журналистът Александър Детев.

Групата на Ян Марсалек във Виена е разкрита в рамките на двегодишно разследване, което показва в дълбочина мрежите на руското разузнаване в Европа.



Александър Детев, журналист в "Дойче Веле":

Централната фигура там е Егисто От, става въпрос за един бивш служител на службите, който очевидно дълги години е работил с Марсалек. И му е помагал по всякакъв начин, както с крадене на информация на телефони. Това става ясно от едни чатове от Лондон, които бяха открити у друг българин - Орлин Русев, който беше осъден като ръководител на тамошната клетка. Та този човек е допринясал по различен начин към дейността на Марсалек, който вече както официално знаем след разследване и на германски медии работи на пълен работен ден от 9 до 5 към руските служби в Москва.

Една от важните задачи поставяни на клетката във Виена е била проследяването и добиването на максимално много информация за разследващия журналист Христо Грозев, обявен за враг на режима в Кремъл. По тази причина във виенската клетка са били привлечени и българи.

Александър Детев, журналист в "Дойче Веле":

Една от тях така придоби доста популярност, включително и у нас, става въпрос за Цветанка Дончева. Но има спекулации, а и индикации, че и други българи са замесени там, включително се говори за служител на българското посолство във Виена.

Следенето на руски дисиденти и критични към действията на Путин журналисти е сред основните задачи на клетката във Виена.

Доста сериозна цел е бил Христо Грозев. Дори се е стигнало да кражба на негов лаптоп, жилището му, знам вече и от показанията на Цветанка Дончева е било следено в продължение на седмици наред. Включително са били подкупвани доставчици, които да проверяват какво се случва в сградата. Самият Христо Грозев е бил следен по време на полетите си, на пътуванията си.

Разговори за отравяне с Навичок също има в чатовете между Орлен Русев и Ян Марсалек.

В мрежата му, през комуникацията, която беше разбита между него и Орлин Русев става ясно, че се е работило на няколко фронта, в няколко държави по различни начини. Организиране на различни мероприятия, които да повлияят на общественото към войната в Украйна. ВЪобще така една доста богата палитра от дейности, които Марсалек е успявал да координира от Москва, през своите срлужители, партньори, не знам как да ги нарека, "миньони", той ги нарича "миньони", между другото в няколко европейски държави, основно Великобритания, Австрия и България.

Хибридните атаки и дезинформационните кампании също са били част от задачите на групата. Така през май 2022 година е трябвало хората във Виена и Берлин да бъдат настроени срещу Украйна, чрез разлепване на стикери и рисуване на графити, които са проукраински, но съдържат в себе си нацистки символи.

Йордан Божилов, Софийски форум "Сигурност":

И тези дейности са само част от хибридните дейности или хибридните войни по нашата терминология. Докато руската доктрина използва "война от ново поколение". Това са всички дейности, с които се постига определена политическа цел, но дейности различни от война. Те могат да бъдат фалшиви новини, пропаганда, дезинформация, саботажи, убийства, кибератаки. Т.е. всичко това може да се разнообрази и ние очакваме тези атаки да станат по-многобройни и по-агресивни в бъдеще.

Според британски, австрийски и германски служби Кремъл финансира евроскептични партии в различни държави, чрез които провокира както напрежение, така и разделение в различните общества.

Става ясно че в последните години Украйна е център на атаките, но каква е целта и как хората за разпознават тези атаки?