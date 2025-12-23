Новините 23.12.2025 г. - Празнично издание

В навечерието на най-светлия празник – Рождество Христово или Коледа, ви каним да споделим заедно радостта, надеждата и топлината.

Всички трескаво се подготвят за празника. Купуват се подаръци, пазарува се храна в изобилие, близките се събират от близо и далеч. Домовете се изпълват с усмивки и детско очакване за мечтаните подаръци. Днес ще ви припомним някой от позабравените български традиции, свързани с този светъл празник.

Дядо Коледа вече потегли от дома си в Лапландия, в най-северната част на Финландия. По традиция, добрият старец започна своето околосветско пътешествие от родното си селище край Полярния кръг, от където всяка година разнася подаръци и коледно настроение до милиони деца по целия свят.

Коледният дух озарява и Вашингтон. Столицата на САЩ е украсена с коледни елхи и празнични светлини от Капитолия до Белия дом. Елхата пред Конгреса е 16-метрова ела от Невада, а националната елха пред Белия дом е от Вирджиния. Исторически квартали и модерни зони също са украсени за празниците.

Тази Коледа вероятно ще бъде без сняг. Причината е, че Европа и светът се затоплят през последните 50 години. Зимата на 2023 г. беше една от най-топлите, а лятото на 2024 г. постави абсолютен рекорд по горещи вълни. Показваме ви как се променя климатът на България и какво ни очаква.

Кои са най-търсените личности в интернет през 2025 г.? И какви коледни подаръци получиха животните в Лондонския зоопарк?

За финал ви споделяме част от изненадите, които БНТ е подготвила за своите зрители в празничните дни.