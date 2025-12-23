БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Емблематичните за Пловдив тополи край Марица отиват в историята

Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дърветата ще бъдат заменени с друга по-безопасна и подходяща за градска среда дървесна растителност

След като възрастен мъж загина, ударен от клон на крайбрежната алея в Пловдив през лятото, сега има окончателно решение: емблематичните за Пловдив тополи край Марица отиват в историята. Дърветата ще бъдат заменени с друга по-безопасна и подходяща за градска среда дървесна растителност. Преценката е направена от специална експертна комисия, която е анализирала състянието на дърветата по северния бряг.

При трагичния инцидент 78-годишния мъж беше ударен от клон,докато си почивал на пейка. Още тогава експерти изразиха мнение, че тополите на северния бряг на Марица са остарели и отдавна са неподходящи за градски условия. Комисия от специалисти направи нова оценка, която потвърди първоначалното становище - дърветата трябва да бъдат подменени.

Венцислава Любенова, кмет на район "Северен": "Всяко едно дърво е обследвано индивидуално с вземане на проби, всяко едно дърво е стигнало предала на живота си. Ще бъдат подменени с повече от 200 дървета и храсти по цялата тази дължина".

Сред тях преобладават японска вишна, кипарис, колоновиден габър и полски клен. Подменянето на тополите вече започна и ще става поетапно.

Голяма част от живеещите в района приемат новината със смесени чувства, тъй като ги свързват с облика на града. Напрежение обаче няма, тъй като са били предварително информирани за състоянието им.

"Надявам се това, което в бъдеще се планира, също тези дървета да са така високи и да защитават. Пловдив има нужда от сянка, има нужда от кислород и аз като човек, който живее тук от много години, много съжалявам да ги видя в това състояние, разбира се доверяваме се на хората, които разбират от това".

"Които имат нужда – да, по-добре е да бъдат премахнати, защото имаше инциденти. Вече това е до оценка наистина и да има други дървета естествено и то не само тополите и самата част тук цялата трябва да бъде направена за разходка, не в калта да ходим".

Проектът за цялостна реконструкция на булевард "Марица - север" от Панаирния мост до моста на Герджика вече е внесен в община Пловдив и очаква финансиране. Той включва и нова визия за крайбрежната алея. Тополите край южния бряг бяха премахнати още преди години и заменени с други видове.

#тополите край Марица #Пловдив

