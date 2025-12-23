БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Създават специализирана оперативна група за борба с прането на пари

Ирина Цонева
У нас
Това съобщи вътрешният министър в оставка Даниел Митов след заседанието на МС

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Министерският съвет прие решение за създаването на специализирана оперативна група за анализ и противодействие на прането на пари. Това съобщи вътрешният министър в оставка Даниел Митов след заседанието на кабинета.

Мярката е резултат от дългомесечни усилия на редица институции и е част от стъпките за изваждането на България от т.нар. "сив списък" на международната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Специализираната група ще бъде ситуирана в Главна дирекция "Национална полиция", ръководството ѝ е поверено на Явор Сарафимов - бивш директор на ГДБОП и настоящ зам.-директор на ГД "Национална полиция".

"Заедно с колегите от другите институции, като Национална агенция за приходите, Агенция "Митници", ДАНС, прокуратура и други институции, които имат отношение, ще фокусират в тази група целия анализ, всички сигнали, които се получават за изпиране на пари", заяви министър Митов.

#борба с прането на пари #Даниел Митов #Министерски съвет

