Създават специализирана оперативна група за борба с прането на пари

Министерският съвет прие решение за създаването на специализирана оперативна група за анализ и противодействие на прането на пари. Това съобщи вътрешният министър в оставка Даниел Митов след заседанието на кабинета.

Мярката е резултат от дългомесечни усилия на редица институции и е част от стъпките за изваждането на България от т.нар. "сив списък" на международната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Специализираната група ще бъде ситуирана в Главна дирекция "Национална полиция", ръководството ѝ е поверено на Явор Сарафимов - бивш директор на ГДБОП и настоящ зам.-директор на ГД "Национална полиция".