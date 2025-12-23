Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила

Разкриха две автоморги, в които са открити множество части от крадени автомобили. Разследването е на Главна дирекция "Национална полиция". То е продължило около два месеца, автоморгите са на територията на Елин Пелин и област Видин, независима една от друга.

Открити са авточасти от автомобили, обявени за издирване в държави от Европейския съюз, по-специално България и Италия. Автомобилите са обявени за издирване още от 2023 г. Става въпрос за 200 автомобила.

Разследващите са открили, че в автоморгата в Елин Пелин е имало специално помещение със скъпи инструменти за разглобяване на коли. Частите, които са открити, са хибридни батерии, скоростни кутии и двигатели.

Само за две седмици в едната автоморга разследващите са намерили 270 части, а в другата - 28 двигателя.

"На територията на област София и на територията на Областна дирекция - Видин успяхме да установим по наша оперативна информация две автоморги, в които имаше множество разглобени автомобили. Самите автомобили са предмет на отнемане както от нашата страна, така и предимно от чужбина, от Европейския съюз". "В рамките на две седмици са иззети 276 такива части. От другата автоморга са иззети 28 двигателя. В едната автоморга в община Елин Пелин имаше обособено помещение със скъпи инструменти за разглобяване на тези автомобили. Имаше обособено помещение под земята, което е укрито, където също имаше по-скъпите части".

Според разследващите за седмица във всяка от автоморгите е била разглобявана по "кола, кола и половина".

По случая има задържано едно лице за незаконни действия в едната автоморга. Първоначално е било задържано за 72 часа, след това пуснато под домашен арест. За незаконните действия във втората автоморга към момента няма задържано лице, но разследващите продължават работа по случая.