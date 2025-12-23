БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Открти са хибридни батерии и двигатели

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Разкриха две автоморги, в които са открити множество части от крадени автомобили. Разследването е на Главна дирекция "Национална полиция". То е продължило около два месеца, автоморгите са на територията на Елин Пелин и област Видин, независима една от друга.

Открити са авточасти от автомобили, обявени за издирване в държави от Европейския съюз, по-специално България и Италия. Автомобилите са обявени за издирване още от 2023 г. Става въпрос за 200 автомобила.

Разследващите са открили, че в автоморгата в Елин Пелин е имало специално помещение със скъпи инструменти за разглобяване на коли. Частите, които са открити, са хибридни батерии, скоростни кутии и двигатели.

Само за две седмици в едната автоморга разследващите са намерили 270 части, а в другата - 28 двигателя.

"На територията на област София и на територията на Областна дирекция - Видин успяхме да установим по наша оперативна информация две автоморги, в които имаше множество разглобени автомобили. Самите автомобили са предмет на отнемане както от нашата страна, така и предимно от чужбина, от Европейския съюз".

"В рамките на две седмици са иззети 276 такива части. От другата автоморга са иззети 28 двигателя. В едната автоморга в община Елин Пелин имаше обособено помещение със скъпи инструменти за разглобяване на тези автомобили. Имаше обособено помещение под земята, което е укрито, където също имаше по-скъпите части".

Според разследващите за седмица във всяка от автоморгите е била разглобявана по "кола, кола и половина".

По случая има задържано едно лице за незаконни действия в едната автоморга. Първоначално е било задържано за 72 часа, след това пуснато под домашен арест. За незаконните действия във втората автоморга към момента няма задържано лице, но разследващите продължават работа по случая.

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
2
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
5
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
6
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Криминално

Задържаха над 80 кг марихуана на "Дунав мост" край Русе
Задържаха над 80 кг марихуана на "Дунав мост" край Русе
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
"Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа? "Дигиталните хищници-педофили": Как печелят доверието в тъмната мрежа?
Чете се за: 05:00 мин.
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
12829
Чете се за: 01:15 мин.
Пуснаха под гаранция шефа на частна АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони Пуснаха под гаранция шефа на частна АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони
Чете се за: 02:37 мин.
Преди празниците - как да предпазим дома си от крадци? Преди празниците - как да предпазим дома си от крадци?
Чете се за: 06:17 мин.

Водещи новини

От Нова година: По-висока цена на водата в страната
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция" Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Създават специализирана оперативна група за борба с прането на пари Създават специализирана оперативна група за борба с прането на пари
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Правителството осигури близо 25 млн. лева за "Топъл обяд"...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ