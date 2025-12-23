БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест пред Би Ти Ви в защита на свободата на словото

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Повод е информацията, че телевизията прекратява отношенията си с Мария Цънцарова

Протест пред Би Ти Ви в защита на свободата на словото
Снимка: БТА
Слушай новината

Журналисти и граждани се събраха на протест пред редакцията на Би Ти Ви тази сутрин, за да защитят свободата на словото и правото на журналистите да задават въпроси.

Организатори на протеста са Асоциацията на европейските журналисти в България, които посочиха, че демонстрацията е професионална, а не политическа.

Повод за "Протестното пиене на кафе" е информацията, че Би Ти Ви прекратява отношенията си с Мария Цънцарова.

От медията заявиха в позиция вчера, че журналистката е нарушила редица редакционни политики и принципи, както и че са и предложени и други възможности за професионална реализация. Във Фейсбук Цънцарова написа, че е "свалена от ефир".

#Мария Цънцарова #Би Ти Ви #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
2
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
4
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
5
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
6
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Общество

Около 26 хиляди лева дариха служителите на НСО за каузата на "Българската Коледа"
Около 26 хиляди лева дариха служителите на НСО за каузата на "Българската Коледа"
Димитър Манолов: Влизаме в еврото без редовен бюджет – това не е развитие, а застой Димитър Манолов: Влизаме в еврото без редовен бюджет – това не е развитие, а застой
Чете се за: 01:42 мин.
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
Чете се за: 03:30 мин.
Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали
Чете се за: 04:22 мин.
Нова програма намалява сметките за електричество с финансиране на саниране и соларни панели Нова програма намалява сметките за електричество с финансиране на саниране и соларни панели
Чете се за: 04:02 мин.
"Разговори за живота и мечтите" през очите на деца, лишени от родителска грижа "Разговори за живота и мечтите" през очите на деца, лишени от родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

От Нова година: По-висока цена на водата в страната
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали
Чете се за: 04:22 мин.
Регионални
Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Гръцките фермери вдигнаха блокадите и отвориха пътищата
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ