Протест пред Би Ти Ви в защита на свободата на словото

Журналисти и граждани се събраха на протест пред редакцията на Би Ти Ви тази сутрин, за да защитят свободата на словото и правото на журналистите да задават въпроси.

Организатори на протеста са Асоциацията на европейските журналисти в България, които посочиха, че демонстрацията е професионална, а не политическа.

Повод за "Протестното пиене на кафе" е информацията, че Би Ти Ви прекратява отношенията си с Мария Цънцарова.

От медията заявиха в позиция вчера, че журналистката е нарушила редица редакционни политики и принципи, както и че са и предложени и други възможности за професионална реализация. Във Фейсбук Цънцарова написа, че е "свалена от ефир".