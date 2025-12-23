БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силвия Георгиева: Под риск ще бъдат проектите по Плана за възстановяване и устойчивост

Изп. директор на Сдружението на общините поясни какво означава работа в условията на удължителен бюджет

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Отново влизаме в новата годината с удължителен закон за бюджета. Това не е нещо ново от последните години, но винаги създава трудности. За местната власт, бюджетите, проектите и амбициите по места - разговор в студиото на "Денят започва" със Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Сдружението на общините.

"За поредна година влизаме в новата календарна година без приет държавен бюджет, съответно и без приети общински бюджети. За съжаление вече свикнахме и това изключение стана правило," каза тя.

Георгиева поясни какво означава работа в условията на удължителен бюджет:

"Ще получаваме всеки месец точно толкова пари, колкото сме получавали през същия месец на предходната година. Със сигурност образованието, здравеопазването, социалните услуги ще продължат да функционират нормално. Общините ще положат всички усилия за това. Държавата ще ни превеждат трансферите до размера на миналата година."

Тя коментира, че най-вероятно няма да може да се повишат доходите:

"Ще има някаква възможност да бъдат еднократно индексирани с достигнатата инфлация към края на месец декември тази година. Казвам вероятно, тъй като това е ново упражнение, което беше заложено в последния момент в удължителния бюджет. На нас съвсем не ни е ясно откъде ще дойдат приходите за тази индексация. Всички, които работим в бюджетната сфера добре познаваме законодателството, и знаем, че това наистина ще бъде трудно упражнение."

Георгиева смята, че под риск в тази ситуация ще бъдат проектите по Плана за възстановяване и устойчивост:

"В момента общините изпълняват, и то в напреднала фаза, проекти за около 2 млд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. За тях няма яснота, няма точни текстове в удължителния закон и затова за тях имаме най-голяма неяснота как ще вървят разплащанията."

Според нея, малко по-ясно стоят нещата с проектите от Общинската инвестиционна програма, които се финансират от държавния бюджет:

"Те са записани в удължителния закон, така че за тях ще имаме 900 млн. лева или 450 млн. евро до приемането на редовния държавен бюджет. И там вярваме, че разплащанията ще текат по-ритмично."

Вижте целия разговор във видеото

#удължителен бюджет #парите по ПВУ #плащане по ПВУ #Силвия Георгиева #Сдружение на общините

Последвайте ни

