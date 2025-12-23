Тръмп отново потвърди, че иска да присъедини Гренландия към САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му се нуждае от Гренландия заради националната си сигурност.

Изказването на Тръмп идва ден след като той предизвика гняв в Копенхаген с назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за острова. Ландри написа в социалните мрежи, че е чест да служи на Тръмп в усилията "Гренландия да стане част от САЩ".

Дания определи изказванията на Ландри по отношение на самоуправляващата се датска територия като неприемливи и привика американския посланик в Копенхаген за разговор във външното министерство.