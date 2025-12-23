БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп отново потвърди, че иска да присъедини Гренландия към САЩ

Биляна Бонева
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Снимка: БТА/Архив
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му се нуждае от Гренландия заради националната си сигурност.

Изказването на Тръмп идва ден след като той предизвика гняв в Копенхаген с назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за острова. Ландри написа в социалните мрежи, че е чест да служи на Тръмп в усилията "Гренландия да стане част от САЩ".

Дания определи изказванията на Ландри по отношение на самоуправляващата се датска територия като неприемливи и привика американския посланик в Копенхаген за разговор във външното министерство.

#Доналд Тръмп #Гренландия

