Апелативният съд във Велико Търново гледа мерките на трима от обвиняемите за ръководене на ОПГ

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на трима от обвиняемите за ръководене на организирана престъпна група за палежи, подкупи и разпространение на наркотици.

При акцията на полицията бяха арестувани трима служители на столичното 5-о Районно управление на полицията. Сред тях е и началникът на управлението. Шефът на СДВР предложи отстраняването на обвиняемите полицаи.

Другите четирима обвиняеми са добре познати на МВР заради разпространение на наркотици в Ловеч и София. При акцията бяха открити големи количества наркотици, както и десетки хиляди евро. За съответните престъпления законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор.

#началник 5-о РУ #арест на началника на 5-о РУ #организирана престъпна група #апелативен съд Велико Търново

