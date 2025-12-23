Апелативният съд във Велико Търново гледа мерките на трима от обвиняемите за ръководене на ОПГ

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на трима от обвиняемите за ръководене на организирана престъпна група за палежи, подкупи и разпространение на наркотици.

При акцията на полицията бяха арестувани трима служители на столичното 5-о Районно управление на полицията. Сред тях е и началникът на управлението. Шефът на СДВР предложи отстраняването на обвиняемите полицаи.

Другите четирима обвиняеми са добре познати на МВР заради разпространение на наркотици в Ловеч и София. При акцията бяха открити големи количества наркотици, както и десетки хиляди евро. За съответните престъпления законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор.