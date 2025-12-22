Георги Първанов: Боян Радев е пример за всички онези, които днес ръководят спорта

Президентът на България (2002 – 2012 г.) Георги Първанов отдаде почит на Боян Радев. Легендарният борец почина миналия четвъртък, а днес стотици души си взеха последно сбогом с него.

Първанов бе категоричен, че спортисти и личности като Боян Радев липсват много на България в днешни дни.

„Той е един велик спортист. Не е само национална, но и световна величина. Изключителен ценител на изкуството. Тази негова сбирка трябва да бъде съхранена. Той е един велик българин. Голям българин. Едно достижение, един връх, който не знам дали ще можем, дай Боже, скоро да достигнем, но като гледам процесите в нашия спорт, не ме изпълват с оптимизъм. Но без съмнение Боян Радев е един добър, невероятен пример за всички онези, които днес ръководят спорта“, коментира Първанов.

