Стефка Костадинова: Името на Боян Радев остава и ще бъде със златни букви в нашата спортна история

Стефка Костадинова отдаде почит на легендарния борец Боян Радев, който си отиде от този свят на 18 декември.

"Един голям българин, един велик човек, който до последния си дъх милееше за българския спорт. Най-големият колекционер и дарител измежду нас. Голяма загуба за българския спорт. Името му остава и ще бъде със златни букви в нашата спортна история“, каза Костадинова след поклонението пред тленните останки на двукратния олимпийски шампион на България.

„Аз мисля, че той е един боец и е един от хората, които бяха до нас, когато издействахме нашите олимпийски стипендии по времето, когато премиер беше Симеон Сакскобургготски. Липсват такива хора, просто се измени ценностната система. Светла му памет“, добави още олимпийската шампионка от 1996 година.

Вижте репортаж във видеото!