Стотици се сбогуваха с Боян Радев

Стотици си взеха последно сбогом с Боян Радев. На поклонението пред тленните останки на легендарния борец, колекционер и дарител, което се състоя на Националния стадион „Васил Левски“, дойдоха редица спортисти, деятели, политици, обществени фигури, сред които Стефка Костадинова, Симеон Щерев, Георги Мърков, Иван Пешев, Димитър Златанов, Гриша Ганчев, Георги Първанов.

Двукратният олимпийски шампион си отиде от този свят на 83-годишна възраст на 18 декември.

"Отиде си член от моето семейство. Един голям българин, един велик човек, който до последния си дъх милееше за българския спорт. Най-големият колекционер и дарител. Голяма загуба за българския спорт. Името му остава със златни букви в нашата история. Той е един боец. Липсват такива хора, просто се промени ценностната система", каза Стефка Костадинова.

Той е първият двукратен олимпийски шампион на България - победител в категория до 97 кг в Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион в Толедо през 1966 и три пъти избиран за Спортист номер 1 на страната - 1964, 1967 и 1968 години.

Носител на наградата "Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009) и на специалния медал "Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги към олимпийското движение. Член на Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009).

Почетен гражданин на София (2004).

Боян Радев е обявен за Дарител номер 1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и други.

„Достойнство. Морал. Той е от това поколение, което се бореше да покаже себе си и България най-вече“, каза на поклонението Слав Славов, първи треньор на Боян Радев.

Своята мъка сподели и Гриша Ганчев.

„Аз си мисля, че той е отишъл в по-добрия свят, да се отърве от тази кочина тук. Беше мой учител, мой вдъхновител. Съжалявам, че доста от неговите колеги нищо не можаха да научат от него. Замина си една легенда. Името му ще остане във вечността“, каза бившият собственик на футболните Литекс и ЦСКА и дългогодишен финансов благодетел на българската борба.

„Той винаги ще остане жив в съзнанието на хората. Духом ще бъде с нас“, добави президентът на БФ Борба Станка Златева.

„Винаги е бил човек, който ти дава надежда, показва ти пътя. Велик спортист. Легенда“, каза треньорът по борба в националния отбор Симеон Щерев.

„Като че ли това мъжкото вече се изчерпа от хората. Няма някой като застане и тропне по масата…мъжката дума вече нищо не значи“, сподели от своя страна олимпийският шампион от Игрите в Мюнхен през 1972-ра година Георги Мърков.