БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Антон Златанов: Имиджът на "Гранична полиция" е над средното ниво

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес „Гранична полиция“ отбелязва 138 години от създаването си. В ефира на „Денят започва“ главен комисар Антон Златанов, директор на службата, коментира празника, постигнатите успехи и текущите предизвикателства пред структурата.

„Днес е празника на "Гранична полиция" – създадена преди 138 години като погранична стража. Някои от първите граничари са били опълченци, хайдути... В днешно време "Гранична полиция" е уважавана от всички европейски партньори структура и, в този контекст, искам да пожелая на всички колеги да са живи и здрави и да имат успешна година.“

Коментирайки мотивацията на служителите, той добави, че на терен постоянно я вижда.

По отношение на общественото доверие и заплатите Златанов заяви:

„В нито една държава "Граничната полиция" не е кой знае колко долюбвана от гражданите, това е нормално, но трябва да има голямо доверие. Вдигането на заплатите през миналата година беше резонно – бяха стигнали обидно ниски нива.“

Относно политизирането на системата, директорът беше категоричен, че е твърдо против системата да бъде политизирана и да се използва за политически цели.

„Твърдо против съм политизирането на системата на МВР, твърдо против съм това дали една партия да управлява МВР. Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент.“

Той, че в "Гранична полиция" има сериозна модернизация и подобрения в техническата база на службата:

„През последните години се говореше за пространство от 100 км без видеонаблюдение, сега този проблем е решен и вече 50 км имат видеонаблюдение. От техническо естество нямаме проблеми, решаваме ги с еврофондове и малко държавен бюджет.“

Що се отнася до кадровия потенциал, Златанов посочи, че има висок интерес към службата.

„Кадровият потенциал – има огромно желание на хора да служат в Гранична полиция. Два последователни конкурса – 2600 кандидати за 400 места.“

Говорейки за членството на България в Шенген, той обясни как това е променило охраната на границите:

„Как много работехме да подготвим влизането в Шенген, на колко проверки бяхме подложени, никой не вярваше, че ще влезем, но ние имахме ясна цел и я постигнахме, което донесе огромно удовлетворение. Външните граници с Турция, Сърбия, Северна Македония – там не се промени нищо, но постепенно на Гръцката и Румънската граница, шест месеца по-късно, изцяло премахнахме граничния контрол, но запазихме нашия капацитет в 30-километровата зона, където извършваме много стриктен полицейски контрол.“

„Имиджът на Гранична полиция е доста над средното ниво“, каза още Златанов.

Граничната полиция продължава активно да противодейства на опитите за нелегално преминаване на българската граница. Главен комисар Антон Златанов посочи, че целта на служителите е мигрантите да останат извън територията на страната, като същевременно се гарантира безопасността на населението.

Вижте целия разговор с Антон Златанов.

#Антон Златанов #гранична полиция

Последвайте ни

ТОП 24

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
1
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
2
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
3
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
4
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
5
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
6
Ще вали ли сняг на Коледа?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: У нас

Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян Радев България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян Радев
Чете се за: 00:45 мин.
Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев
Чете се за: 03:15 мин.
Липса на екипировка е довела до смъртния инцидент в Пирин Липса на екипировка е довела до смъртния инцидент в Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
Отново високо замърсяване на въздуха в София Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отново високо замърсяване на въздуха в София Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец"
Чете се за: 01:15 мин.
Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Чете се за: 00:47 мин.
По света
България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ