Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават

Украинската и американската делегация ще проведат нов кръг от разговори във Флорида. Специалният пратеник Стив Уиткоф определи като "продуктивни" срещите от предишните дни.



Паралелно САЩ водят разговори и с руската страна в Маями. Кремъл отхвърли възможността за тристранна среща. В нощното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква пълен доклад от разговорите в САЩ от главния украински преговорящ Рустем Умеров. Той уточни, че преговарящите уточняват сроковете за прилагане на някои аспекти от мирното споразумение.

Зеленски призова за нови консултации с европейските лидери след разговорите във Флорида. От "Даунинг стрийт" 10 съобщиха, че британският премиер Киър Стармър е обсъдил в телефонен разговор усилията за мир с американския президент Доналд Тръмп.





