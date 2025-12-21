Александра Фейгин: Надявам да представя добре България на Зимните олимпийски игри

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин е напълно възстановена от контузията на ръката и е готова за предстоящите Игри в Милано.

В интервю пред БНТ, шампионката направи равносметка за 2025-а година.

"Успях да сбъдна поредната си мечта - отново да представям България на Зимните олимпийски игри. Всеки път, който изминавам, винаги има спънки, но те ни правят по-силни, ако преминеш през тях и не се отказваш", сподели тя.

През октомври счупена чаша преряза ръката на Фейгин, като част от белега е върху нейна татуировка на олимпийските кръгове.

"За съжаление, засегнах олимпийските ми кръгове, но това може би е някакъв знак, така че всичко е наред. Само да съм здрава и се надявам да представя добре България", допълни тя.

Фейгин бе част от шоуто "Приказни герои", което се проведе на ледената пързалка в Княжеската градина с подкрепата на Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община.

Вижте цялото интервю във видеото.