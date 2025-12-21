БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пипни, разгледай и наклони: Як да разпознаем фалшивите евробанкноти?

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 02:57 мин.
По данни на ЕЦБ най-фалшифицирани са купюрите от 20 и 50 евро

Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Десет дни преди въвеждането на еврото у нас и случаите на задържани фалшификатори на валутатата - обръщаме внимание на евробанкнотите и отличителните им знаци.

По данни на Европейската централна банка най-фалшифицирани са купюрите от 20 и 50 евро. Именно те представляват 75% от всички изтеглени фалшиви банкноти. Последните данни на ЕЦБ сочат, че изтеглените от обращение банкноти са общо 554 000.

Две серии евробанкноти има в обръщение. Едната е емитирана през 2002-ра, а втората - серия "Европа", започна да влиза в обращение през 2013-а, и нещо интересно - в нея се съдържа портрет на Европа героиня от гръцката митология. Разликата между двете серии освен визуална е и това, че във втората няма банкнота от 500 евро, макар тя да все още да е в обращение.

Как да разпознаем фалшивите от истинските банкноти?

Три са стъпките да проверим истинска ли е една банкнота - или методът, известен като "пипни, разгледай и наклони".

Кирилка Епитропова, главен дилър: Хартията е леко по-специфична, има релеф. Така че първото, което трябва да направите, е да я опипате с пръсти. Второто, което можете да направите, е да вдигнете банкнотата към светлина или нещо по-тъмно за фон.

Ако водният знак е истински, той прозира, на фалшификатите, казват експертите, той е просто нарисуван.

Това, което фалшификаторите не могат все още да направят като хората, е водният знак. Той, реално, е изрязан в самата хартия. И когато го вдигнете към светлината това нещо трябва да виждате през него.

По данни на Европейската централна банка под 1% от всички намерени фалшиви банкноти са 500 евро, които не са в производство от 2019-а, но остават законово платежно средство.

Ако някой дойде при вас и ви каже - имам 500 евро, моля ви, проверете банкнотата малко повече, отколкото бихте обърнали внимание.

Мен ме притеснява само, че има хора, които биха се възползвали от други хора, които не познават банкнотите, това са част от възрастните, малки деца, и при големи сделки в брой.

И още - съветът на органите на реда е да се обменят пари в банки и чейнджбюра, а не на улицата, за да не станат хората жертва на измами.

