Проверка на факти: Видеа "показват" арести на украински държавни служители и гардероби, пълни с пари в домовете им

През последните седмици в социалните мрежи масово се разпространяват видеа, за които се твърди, че показват арести на украински политици и висши служители, замесени в корупционен скандал в енергийния сектор. Кадрите включват сцени с падащи пари от шкафове, чанти с банкноти и предполагаеми обиски, представяни като директно доказателство за корупция. Това съдържание предизвика силни реакции, страх и объркване сред обществото.

Факт е, че в Украйна се разследва мащабен корупционен скандал в енергетиката, известен като операция „Midas“. В центъра на разследването е украинската държавна компания Eнергоатом, а според официални данни става дума за милиони долари подкупи и нерегламентирани плащания. Разследването се води от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) и е сред най-сериозните антикорупционни операции в страната през последните години.

В рамките на този скандал наистина настъпиха кадрови последици. Андрий Ермак, ръководител на Офиса на президента на Украйна, подаде оставка, след като името му беше замесено. А по-късно с два президентски указа на Зеленски стана ясно, че Ермак вече не е член на върховното командване на украинските въоръжени сили.

От длъжност беше отстранен и правосъдният министър на Украйна Герман Галушченко. Името му също беше замесено в мащабното разследване на корупционната схема в енергийната сфера.

Срещу Дмитро Басов, директор по сигурността на Енергоатом, има официални действия от страна на НАБУ. Появилите се видеа с неговото арестуване обаче не са истински.

Няма автентични кадри, публикувани от антикорупционните органи или от авторитетни международни медии, които да показват арест със „сакове пари“ или сензационни сцени, каквито се разпространяват онлайн.







Визуалният анализ на видеата разкрива характерни белези на манипулация – пиксели изкривявания върху мебели и дрехи, неестествени движения на ръцете, подменен или допълнително наложен звук. Всичко това е типично за монтаж или за съдържание, генерирано с помощта на изкуствен интелект.

В едно от видеата се чува гласов коментар на украински, който твърди, че при обиск в имот на Галущенко е открита „валута в особено голям размер“ и отправя внушение към президента Зеленски. Този аудиокоментар не присъства в нито един официален протокол и не е цитиран в нито един легитимен източник.

Deepfake технологии вече са използвани в контекста на войната в Украйна. През 2022 г. беше широко разпространено фалшиво deepfake видео, в което уж президентът Володимир Зеленски призовава украинските войници да се предадат. Видеото беше официално опровергано, премахнато от платформите, а Зеленски реагира с автентично обръщение, в което разобличи манипулацията.

Информационната война включва системно използване на фалшиви видеа и изображения.

Международни медии, включително France 24, документират случаи на AI-генерирани клипове с украински войници и инсценирани ситуации, които никога не са се случвали.

Видео съдържанието е мощен инструмент за манипулация.

Изкуственият интелект значително улеснява създаването на убедителни фалшиви видеа, които могат да заблудят широка аудитория и дори да затруднят бързата експертна проверка.

Подобни клипове целят силно емоционално въздействие — гняв, възмущение и недоверие. Именно чрез такива образи общественото мнение се манипулира най-лесно и най-бързо в полза на разпространителите на дезинформация.

В заключение:

Да, в Украйна има сериозен корупционен скандал с международен отзвук. Но разпространяваните в социалните мрежи клипове с падащи от гардероб пари и арести до легло, препълнено с банкноти, са фалшиви. Подобен тип видеа имат за цел да въздействат крайно върху емоциите на хората, като предизвикват силен гняв и възмущение. По този начин най-бързо и лесно се манипулира общественото мнение, в полза на това, което създателите на фалшива информация искат да наложат.

Няма нито един надежден международен или украински медиен източник, който да потвърждава съществуването на реални кадри, показващи украински министри в описаните ситуации.

Формата и съдържанието на клиповете са типични за манипулативно, AI-генерирано съдържание, разпространявано предимно в социалните мрежи без проверка.