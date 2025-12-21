Училища в Одеска област се топлят със слама

През изминалите дни Одеса беше обект на едни от най-масираните руски удари от началото на война. Мишена на ударите е критична инфраструктура.

Много места в града са без ток и парно, от дни не се движат трамваите.

Преди 8 години учебните заведения в югозападната част на Одеския регион решават, че ще минат на алтернативно гориво - слама.

Ходът се оказва ключов и спасяващ.

Руските атаки срещу енергийната инфраструктура не спират, а през изминалите дни Одеса и областта са особено силно засегнати.

В Марзиивка - село на около 80 км от Одеса, не се тревожат за отоплението в местното училище.

Иван Яворски, заместник-кмет на община Маразиивка:

"Фермерите си сътрудничат с нас - оставят ни сламата. Ние я събираме, балираме и подреждаме на купове."

От управата на учебното заведение признават, че в началото са били скептични към сламата.

Олекасандър Захородни, главен учител в Ширковския лицей:

"В началото бяхме скептични към този вид гориво. Все пак става дума за слама. Как ще се топлят цели сгради със слама? Училището ни все пак е с площ 3 500 квадратни метра. След като инсталирахме котела стана ясно, че сламата е много ефективно и евтино алтернативно гориво, което идва от полята ни."

Три пъти дневно Степан Амирян зарежда котела с биомаса.

Степан Амирян, огняр:

"Идвам и почиствам котела ръчно. Слагаме по две бали. Паля ги и пускам вентилатора. Така топлим нашето училище."

Въпреки масираните руски атаки и честото спиране на тока, учениците в Марзиивка са на топло, продължават заниманията си и се подготвят за предстоящите Коледно-Новогодишни празници.