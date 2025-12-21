Радослав Арсов: Още сме зелени да играем такива мачове

Старши треньорът на Левски Радослав Арсов коментира пред БНТ загубата с 0:3 гейма от Марица във финала за Купата на България. Срещата се игра в столичната зала „Христо Ботев“, а пловдивчанки се наложиха в отделните части с 25:20, 25:12, 25:21.

„Тежка загуба не бих казал, очаквана донякъде след вчерашния мач, в който хвърлихме всичко. Видя се колко сме зелени още да играем такива мачове, уплашихме се от противника, не можахме да бием сервис, най-елементарното нещо. Но такива са нещата“, коментира пред БНТ треньорът на „сините“.

„Доволен съм, че дадох шанс на две млади момичета. Като цяло заслужена победа на отбора на Марица. Това е реалността на днешния ден. С изключение на втория гейм, другите два бяха на нормално ниво“, добави Арсов.

Треньорът разкри и каква е голямата разлика с Марица .

„Ще се опитаме да придобием увереност и самочувствие, което ни липсва срещу Марица. Като цяло нямаме кой знае какви варианти, днес опитахме всичко, това е отборът ни, децата се борят. Играеш колкото ти позволява съперникът. Ще се опитаме следващия път да се противопоставим повече“, завърши Арсов.

