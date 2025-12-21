Турция вдига таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите

От 1 януари Турция повишава с 10% таксите за преминаване на търговски кораби през Босфора и Дарданелите.

От пандемията насам услугата е поскъпнала 5 пъти.

От Българската морска камара казват, че това е нарушение на Конвенцията от Монтрьо.

Тя регламентира плаването през черноморските проливи.

Заради оскъпяването на транспорта всички стоки, които изнася българският бизнес с кораби през турските проливи, ще станат неконкурентни, твърдят от морския бранш. Сред сериозно засегнатите ще са износителите на зърно.

"Някъде от порядъка на долар и половина до два долара на тон, което не е малко. Това е само, за да си платим таксите за преминаване на турските проливи", заяви к.д.п. Александър Калчев, председател на Българска морска камара.

Увеличаването ще се отрази негативно и на фирмите в морския бранш, работещи на българския пазар, а също и на крайбрежните райони.

"И върху всички български потребители, които получават стоки по море", допълни к.д.п. Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Сред засегнатите са и българските фирми, които ремонтират кораби.

"Един среден по големина кораб 35-40 хиляди тона, който плава в нашия регион, да влезе и излезе, заплаща сума от порядъка на 45 000 долара в зависимост от размера му, такси за преминаване на турските проливи. Ремонтът му е от порядъка на 450-500 000 долара. Тази добавка, която се прави, оскъпява с 10% стойността на ремонта за един корабособственик", коментира к.д.п. Александър Калчев, председател на Българска морска камара.

От Българска морска камара казват, че южната ни съседка не е представила аргументи за повишаването и настояват за среща между страните, подписали Конвенцията от Монтрьо.

"Конвенцията много ясно казва, че Турция има право да събира такси в размер, който покрива нейните реални разходи по оперирането на двата пролива. Но не дава право на турската страна на печели от оперирането на тези проливи. Ние трябва да разберем печели ли Турция с новите си такси или не печели", каза още к.д.п. Александър Калчев, председател на Българска морска камара.

От бранша казват, че таксите за преминаване на проливите трябва да бъдат обсъдени на политическо ниво. И се опасяват, че ако не се намери решение ще се стигне до съкращения на работни места.