БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Биатлон
Запази

Президентът на БФ биатлон коментира случващото се в БОК.

Фурнаджиев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По-малко от два месеца остават до началото на зимните олимпийски игри в Милано / Кортина. Президентът на БФ биатлон Атанас Фурнаджиев сподели в предаването „Арена спорт“ по БНТ, че двама от най-добрите ни състезатели – Милена Тодорова и Благой Тодев, все още не могат да се възстановят от коварни вируски заболявания, които се претърпели в навечерието на сезона. Той разкри, че в понеделник Тодорова ще се подложи на изследвания в клиника в Залцбург (Австрия).

„Оптимизъм има, за съжаление двама от водещите ни състезатели - Милена Тодорова и Благой Тодев, изкараха тежък вирус точно преди сезона и не успяват да се възстановят напълно. Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване. Целите са медал от Олимпиадата, каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, от тук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет“, коментира Фурнаджиев.

Президентът на федерацията похвали и младите биатлонисти в мъжкия състав.

„При мъжете имаме млади момчета, но в биатлона нещата се случват бавно, с много усилия и много труд. Да се подобри бягането с 1-2 секунди отнема много време и тренировки. Зависи от това момчетата да бъдат постоянни. В момента разполагаме с едни от водещите треньори в света. Лекарят ни е украинец, вакс майсторът е италианец. Изоставаме обаче с материалната база, всички водещи отбори разполагат с лаборатории“, призна ръководителят.

Фурнаджиев добави, че преди финансирането от МОК е постъпвало във федерациите, а сега е директно към състезателите, което „затруднява от части“ финансовото състояние на федерацията по битлон.

Броени дни преди старта на Олимпийските игри Фурнаджиев сподели и мнението си за случващото се в БОК и разделението там.

„Неприятно е да се вижда всичко това, предрекох го още в началото, това беше и причината да се отдръпна. Излишно губене на време. Изходът го решава съдът. Има възможност при обществено значими случай, какъвто е и този, съдът да се произнесе по-бързо. Не е приятно съдът да решава проблемите на спорта, но след като се е стигнало до тук поне да се произнесе по-бързо“, категоричен е президентът на федерацията по биатлон.

Фурнаджиев отправи и пожелания за новата година.

„2026 г. започва с политическа нестабилност, влизаме в еврото, но аз мисля, че нещата ще си дойдат на мястото. По-бавничко се случват, отколкото ни се иска на нас. Но, нека бъдем оптимисти“, завърши Фурнаджиев.

Цялото интервю вижте във видеото!

Свързани статии:

Атанас Фурнаджиев, Никола Цолов и Петър Попангелов в "Арена спорт"
Атанас Фурнаджиев, Никола Цолов и Петър Попангелов в "Арена спорт"
Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на...
Чете се за: 01:30 мин.
Данаил Димов: Стефка Костадинова е задраскана от МОК
Данаил Димов: Стефка Костадинова е задраскана от МОК
Чете се за: 03:52 мин.
# Атанас Фурнаджиев #биатлон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Зимни спортове

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Националните състезатели по фигурно пързаляне разказаха за първия си досег със спорта и за своите успехи Националните състезатели по фигурно пързаляне разказаха за първия си досег със спорта и за своите успехи
Чете се за: 01:30 мин.
Ски зоната в Пампорово е отворена от днес Ски зоната в Пампорово е отворена от днес
Чете се за: 01:15 мин.
Петър Попангелов: Дано пистите да са в оптимално състояние за Нова година Петър Попангелов: Дано пистите да са в оптимално състояние за Нова година
Чете се за: 01:00 мин.
Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник
Чете се за: 00:47 мин.
Боровец постави начало на новия ски сезон Боровец постави начало на новия ски сезон
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ