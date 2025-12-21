Гошо Гинчев: Нашите сърца са с Любо

Бившият национал Гошо Гинчев участва в благотворителния турнир, който се провежда в "Драгалевци" в подкрепа на Любослав Пенев.

Легендарният бивш национал се бори с онкологично заболяване и в момента се намира в клиника в Германия, където се провежда лечението му.

"Събрали сме се по добра инициатива, но лош повод. Но с Божията помощ, със силния характер на Любо, с неговото мъжество, с неговия характер, искрено се надявам да преодолее тази коварна болест", заяви Гинчев.

"Ние българите сме свикнали, когато при лоши обстоятелства се обединяваме. Футболът обединява всички хора. Искрено се надявам с нашата подкрепа, нашите сърца са с Любо, колкото се може по бързо да се възстанови, да оздравее и да се върне при семейството си", заяви бившият национал.

По време на турнира се проведе и търг, където доста български клубове бяха дали своите фанелки, за които се наддаваше.

Много и настоящи футболисти, като Георги Миланов и Ивайло Чочев се включиха в мача.

Подкрепата си засвидетелстваха и Валери Божинов, Методи Деянов, кметът на София Васил Терзиев.

