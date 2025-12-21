Рекордна година за брокерите, в която имотите поскъпнаха с над 15%.

Причината е голямото търсене на апартаменти преди официалното приемане на еврото и успешното сключване на сделки.

Сред областните градове, където има сериозно увеличение, е Русе.

Николета Йотова и приятелят ѝ живеят на квартира в Русе, но искат собствен дом - да е просторен, с добра локация и на разумна цена.

"Имаме малка заделена сума, по-скоро ще сме с ипотечен кредит и предпочитаме сега да вземем нещо, понеже цените скачат доста", сподели Николета Йотова.

Притеснението, че имотите ще продължат да поскъпват е довело до сключването на рекорден брой сделки тази година.

"Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под наем", коментира Розмари Митковска, брокер. "Всички очакват жилищата да поскъпнат, бързат да купят преди празници, но времето свърши, който е купил - купил. Ще видим, когато стане 1 януари", заяви Ивайло Василев, мениджър на агенция за недвижими имоти.

Икономисти не очакват големи сътресения след въвеждането на еврото, още повече че лихвените проценти в България остават под средните за Европейския съюз.

"Намаляването на кредитния риск на България като държава, освобождаването на европейските източници за финансиране както за физически, така и за юридически лица, ще доведе до намаляване на нивото на лихвите по кредитите. Това от своя страна е закон икономически да провокира и нарастване на търсенето, и мотива в случая за евентуално поскъпване", каза още Петър Пенчев, доктор по икономика към катедра "Икономика и международни отношения" на Русенския университет.

Отпуснатите ипотечни кредите тази година също са рекордни и надхвърлят 10 милиарда лева.





