БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам...
Чете се за: 01:45 мин.
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за...
Чете се за: 01:15 мин.
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордна година за брокерите, в която имотите поскъпнаха с над 15%

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Причината е голямото търсене на апартаменти преди официалното приемане на еврото и успешното сключване на сделки

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Рекордна година за брокерите, в която имотите поскъпнаха с над 15%.

Причината е голямото търсене на апартаменти преди официалното приемане на еврото и успешното сключване на сделки.

Сред областните градове, където има сериозно увеличение, е Русе.

Николета Йотова и приятелят ѝ живеят на квартира в Русе, но искат собствен дом - да е просторен, с добра локация и на разумна цена.

"Имаме малка заделена сума, по-скоро ще сме с ипотечен кредит и предпочитаме сега да вземем нещо, понеже цените скачат доста", сподели Николета Йотова.

Притеснението, че имотите ще продължат да поскъпват е довело до сключването на рекорден брой сделки тази година.

"Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под наем", коментира Розмари Митковска, брокер.

"Всички очакват жилищата да поскъпнат, бързат да купят преди празници, но времето свърши, който е купил - купил. Ще видим, когато стане 1 януари", заяви Ивайло Василев, мениджър на агенция за недвижими имоти.

Икономисти не очакват големи сътресения след въвеждането на еврото, още повече че лихвените проценти в България остават под средните за Европейския съюз.

"Намаляването на кредитния риск на България като държава, освобождаването на европейските източници за финансиране както за физически, така и за юридически лица, ще доведе до намаляване на нивото на лихвите по кредитите. Това от своя страна е закон икономически да провокира и нарастване на търсенето, и мотива в случая за евентуално поскъпване", каза още Петър Пенчев, доктор по икономика към катедра "Икономика и международни отношения" на Русенския университет.

Отпуснатите ипотечни кредите тази година също са рекордни и надхвърлят 10 милиарда лева.



#увеличение #имоти #поскъпване #Русе #цени #брокери #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
1
Загинал е туристът, паднал в пропаст в района на връх Вихрен
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
2
Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия
3
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на...
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото
4
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и...
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път
5
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще...
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти"
6
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
5
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Бизнес

Дни преди празниците: По-скъпи сезонни плодове и зеленчуци за трапезата
Дни преди празниците: По-скъпи сезонни плодове и зеленчуци за трапезата
Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни? Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни?
Чете се за: 03:00 мин.
Какво се случва, когато бюджетът не е приет навреме - анализ на Фискалния съвет Какво се случва, когато бюджетът не е приет навреме - анализ на Фискалния съвет
Чете се за: 10:35 мин.
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
5972
Чете се за: 04:35 мин.
Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г
Чете се за: 01:22 мин.
КЗП: 49 от проверяваните търговци са увеличили необосновано цените КЗП: 49 от проверяваните търговци са увеличили необосновано цените
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пълни магазини и молове преди празниците Пълни магазини и молове преди празниците
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Предколедно: Скок на краставиците и ориза, купуваме по-евтино зеле Предколедно: Скок на краставиците и ориза, купуваме по-евтино зеле
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам увереност в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се пътува със...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ задържаха втори танкер на Венецуела, според Каракас е акт на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ