ЕС на две скорости - къде е България?

България трябва да бъде част от държавите на първа скорост в Европа, но страната трябва да бъде активна в приноса си за развитието на Европейския съюз. Това обясниха дипломати и експерти на дискусия за бъдещето на евроинтеграцията. Те определиха политическата нестабилност като пречка, но и липсата на равнопоставени критерии за страните, които биха били ядрото на Европейския съюз.

Шестте водещи държави, които инициират по-дълбока и бърза интеграция в ЕС са Германия, Франция, Италия, Испания, Полша и Нидерландия. Те се стремят към тясно сътрудничество в отбраната, икономиката и конкурентоспособността. Въпросът е дали към тези държави ще могат да се присъединят и други на база ясни критерии или въз основа на икономическа мощ и политическо влияние.

д-р Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения: "България естество по различните теми може да бъде както сред водещите, така и сред страните, които се присъединяват, стига самата идея да предполага възможност за присъединяване."

Кохезионната политиката, регионалната стабилност, инвестициите и селското стопанство сa важни за България, посочват експертите. Страната не бива да изостава от европейската си интеграция в съюза на капиталовите пазари и дигиталното евро. Затова не само въпросът за скоростите, а и за посоката на развитие имат значение.

доц. Светла Бонева, декан на факултет "Международна икономика и политика", УНСС: "България трябва да изясни посоката, а след това да говорим за скорости. България трябва да следва своя интерес и той е в Европа и да участва във всички интеграционни процеси."

Нужна е политическа стабилност, за да може страната да защити интересите си заедно с останалите европейски държави.

д-р Меглена Плугчиева, заместник министър-председател на Република България (2008 - 2009): "Непрекъснатите избори и смени на правителства, България губи тежест, губи профил, не ни вземат като сериозен партньор." Димитър Гърдев, председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание (2025 - 2026): "В сегашния свят на рязка конкуренция, технологически прогрес в изкуствения интелект, в новите технологии е ясно, че една държава сама не може да достигне тези параметри във водещите на света направления."

Експертите напомниха и за срещата на върха на лидерите в ЕС на 19 март, когато ще се обсъждат именно стратегически въпроси за предизвикателствата пред Европа и политиките за преодоляването им.