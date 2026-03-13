Работещите българи в чужбина вече изпращат по-малко пари у нас

Светозар Костадинов
Чете се за: 02:55 мин.
Икономика
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Намаляват средствата, които сънародниците ни в чужбина изпращат на роднините си в България. Близо 12 млн. евро по-малко са изпратили работещите българи в чужбина през миналата година спрямо 2024 г., показват данни на БНБ. От кои държави са изпратени най-големите суми и каква е причината за спада?

Средно 117 млн. евро на месец са постъпвали в българските домакинства от роднини, които работят в друга западна държава през миналата година. Привидно голяма сума, но в променени социално-икономически условия, обясняват експерти.

Адриан Николов, старши икономист в Институт за пазарна икономика: "Не малка част от работните места за българите в чужбина, особено в по-ниските сегменти на западноевропейската икономика, бяха, ако не загубени, то поне застрашени. Тези българи трябва по-често да издържат себе си и имат по-малко възможност да изпращат в България."

доц. Светла Бонева, декан на факултет "Международна икономика и политика", УНСС: "В целия свят има инфлация, не само в България. Една голяма част от доходите, спечелени в чужбина те ги харчат в чуждите държави. Като цяло намалява и броят на българите, които са в чужбина, и все повече се установяват там и роднините им също отиват там да живеят."

Положителна тенденция е, че по-малко домакинства имат нужда от ежемесечна финансова инжекция за текущите си разходи.

доц. Светла Бонева, декан на факултет "Международна икономика и политика", УНСС: "Напоследък всички знаем, че доходите се повишиха така, че НСИ излезе с данни и за доходите, и за инфлацията как ръстът на доходите изпреварва ръста на инфлацията. Това също е фактор, който допринася - справят се сами."

Най-големи са трансферите от Германия, Испания, Обединеното кралство и САЩ, показват данните на централната банка, но експерти напомнят за особеностите на тази статистика.

Адриан Николов, старши икономист в Институт за пазарна икономика: "БНБ често променя методологията си - имаше някои промени 2022 - 2023 г., защото дебело трябва да подчертая това не е статистика, каквато е от банките. Това е моделиране на данни от самата банка."

Финансовата подкрепа най-често се използва за текущо потребление - храна, лекарства, комунални услуги и дребни ремонти.

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
3
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
4
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: У нас

За година българите губят по 300 евро заради изхвърлена храна
За година българите губят по 300 евро заради изхвърлена храна
Заради лош път - протест на жители на Каблешково Заради лош път - протест на жители на Каблешково
Чете се за: 02:32 мин.
Националният предизборен щаб на "БСП - Обединена левица" провежда национално съвещание Националният предизборен щаб на "БСП - Обединена левица" провежда национално съвещание
Чете се за: 02:10 мин.
Коментар на част от политиците за мерките на кабинета Коментар на част от политиците за мерките на кабинета
Чете се за: 01:25 мин.
До два пъти линията за бедност на човек и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров До два пъти линията за бедност на човек и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров
Чете се за: 01:35 мин.
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу мафията, каза Борис Бонев София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу мафията, каза Борис Бонев
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

До два пъти линията за бедност на човек и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров
До два пъти линията за бедност на човек и платени данъци са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент,...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
