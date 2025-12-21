Пълни магазини и молове преди празниците

Дни преди Коледа голямото пазаруване е в разгара си
Магазините и моловете са препълнени преди празниците.
"Хората са полудели по пазаруването - около Новата година сега, около влизането в еврозоната".
"Нормално е да се пазарува преди празници. Сега предполагам, че хората предвид смяната на парите се запасяват, докато минат първите месеци".
"Пътуват, някои отиват за 3 седмици на почивка, на вили".
Какво купуват най-често хората - вижте в прякото включване на Зоя Велинова.