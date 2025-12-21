Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ден по-рано

Установен е дефект
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян днес, съобщиха от централата.
При подготовката за планираното за утре спиране на блока за подмяна на защитно устройство е установен дефект в друго, което е наложило спирането на блока още от днес.
Наличните резервни устройства са изпратени в две независими научни организации, където ще преминат необходимите анализи и проверки преди да бъдат монтирани отново, уточняват от АЕЦ "Козлодуй".
От централата заявяват, че няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
След изпълнение на планираните дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната.
Пети блок работи по график.