Една година от атентата на коледния базар в Магдебург

Германският град Магдебург отбеляза годишнина от атентата на коледен базар, при който загинаха 6 души и бяха ранени над 300.

Германският канцлер Фридрих Мерц присъства на църковна служба, а жителите на града запалиха свещи на мястото, където се случи атаката.

Нападението беше извършено от 51-годишен доктор от Саудитска Арабия, който се вряза в група от хора с автомобил под наем.

Година по-късно престъпното деяние е повод за затягане на мерките за сигурност по коледните базари в цяла Европа.

В самия Магдебург полицията е добре въоръжена и постоянно спира хора за проверка.