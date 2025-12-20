Една година от атентата на коледния базар в Магдебург

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Ценов
По света
Загинаха шестима, а над 300 бяха ранени

Снимка: БТА
Германският град Магдебург отбеляза годишнина от атентата на коледен базар, при който загинаха 6 души и бяха ранени над 300.

Германският канцлер Фридрих Мерц присъства на църковна служба, а жителите на града запалиха свещи на мястото, където се случи атаката.

Нападението беше извършено от 51-годишен доктор от Саудитска Арабия, който се вряза в група от хора с автомобил под наем.

Година по-късно престъпното деяние е повод за затягане на мерките за сигурност по коледните базари в цяла Европа.

В самия Магдебург полицията е добре въоръжена и постоянно спира хора за проверка.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: 20 декември винаги ще е ден на възпоминание, защото за нас всеки живот е безценен. Нека това почитане да ни донесе надежда и мирно съжителство – особено в духа на наближаващата Коледа.

