Една година от атентата на коледния базар в Магдебург

Загинаха шестима, а над 300 бяха ранени
Германският град Магдебург отбеляза годишнина от атентата на коледен базар, при който загинаха 6 души и бяха ранени над 300.
Германският канцлер Фридрих Мерц присъства на църковна служба, а жителите на града запалиха свещи на мястото, където се случи атаката.
Нападението беше извършено от 51-годишен доктор от Саудитска Арабия, който се вряза в група от хора с автомобил под наем.
Година по-късно престъпното деяние е повод за затягане на мерките за сигурност по коледните базари в цяла Европа.
В самия Магдебург полицията е добре въоръжена и постоянно спира хора за проверка.
Фридрих Мерц, канцлер на Германия: 20 декември винаги ще е ден на възпоминание, защото за нас всеки живот е безценен. Нека това почитане да ни донесе надежда и мирно съжителство – особено в духа на наближаващата Коледа.