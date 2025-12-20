БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евелина Цветанова: Малките мометни разколебаха момичетата и изтърваха инициативата

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Цветанова се изказа ласкаво засъстезателките си, въпреки загубата с 1:3 от Марица в полуфинала за Купата на България

евелина цветанова малките мометни разколебаха момичетата изтърваха инициативата
Наставникът на женския волейболен ЦПВК говори след загубата на състава с 1:3 в полуфинала на Купата на България по волейбол за жени.

"Започнахме уверено, защото натиснахме Марица с много силен и агресивен начален удар и не можа да се получи тяхната бърза игра. След това те пък ни натиснаха, останахме само на висока блокада и имахме затруднение с отиграването. Разколебаха се просто състезателките", започна Евелина Цветанова.

Според треньора на ЦПВК, младостта на състава е бил един от факторите за загубата, но и смята че отбора има потенциал.

"Марица е професионален клуб, докато ние сме предимно ученички. Доволна съм от момичетата. Естествено, трябва да надграждаме тази игра, защото смятам, че постоянството е нещото, с което сами може да допринесем за по-добри резултати", призна тя.

Въпреки загубата, Цветанова изрази задоволство от играта на "полицайките".

"Радва ме, че момичетата се раздадоха толкова. Искаха истински победата, но точно тези малки моменти, в които изпуснахме инициативата, бяха от най голямо значение. Момичетата просто загубиха увереността си след това", завърши треньорката.

Финалът за Купата на България е утре, 21 декември. В него ще се изправят отборите на Марица и Левски, пряко в ефира на БНТ 3!

Цялото интервю вижте във видеото!

