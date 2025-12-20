Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодора Гатева
По света
Снимка: БТА
Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че организирането на избори в страната му не може да бъде решение на руския президент.

По-рано Владимир Путин обяви, че Русия може да прекрати ударите в дълбочина в Украйна в деня, в който вота се състои.

Съединените Щати са предложили потенциално нов формат на мирни преговори между Украйна и Русия, с възможно участие на американски и европейски представители, съобщи Зеленски.

На този фон в Маями пристигна руска делегация за разговори с американската страна по мирния план за Украйна.

Украинския лидер уточни, че американското предложение е за тристранна среща на равнище съветници по националната сигурност. Според Зеленски Украйна ще подкрепи такъв формат ако той позволи размяна на военнопленници или открие пътя за разговори на лидерско равнище. Двустранните дискусии на Украйна с американската страна в Съединените щати бяха подновени в петък, а днес Зеленски прие португалския премиер Луиш Монтенегро. На този фон американските преговарящи се срещат днес във Флорида с руски екип, воден от пратеника Кирил Дмитриев.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: Съединените щати заявиха, че ще имат отделна среща с представители на Русия и предложиха формат, доколкото разбирам, Украйна- Америка-Русия.

Украинският президент изключи провеждането на избори в окупираните райони на Украйна и отбеляза, че вече се работи по необходимите условия за гласуване на украинците в чужбина. Зеленски отново оцени финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: Решението във всички случаи оказва влияние върху преговорите за мир. Украйна ще бъде в по-силна позиция. Получихме 90 милиарда евро за 2026-27 година. Знаете, че разчитаме да използваме всички 210 милиарда замразени руски активи. Разбираме, че тези безлихвени заеми от 90 милиарда ще бъдат върнати само ако Русия изплати съответните репарации на Украйна. Това е голяма победа, не само финансова.

Зеленски подчерта, че Украйна работи със Съединените щати за стабилно мирно споразумение, а не за сделка за "разделяне на територии и ресурси".

Той посочи, че Русия се опитва да блокира достъпа на страната му до Черно море и окачестви като "тежка" обстановката в Одеска облас Зеленски констатира забавяне в съюзническите доставки на противовъздушни ракети, а Киев обяви споразумение за съвместно производство с Португалия на украински военноморски дронове за борба с руски кораби и подводници.

#преговори САЩ-Русия #войната в Украйна #маями

