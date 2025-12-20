БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Славина Колева: Надявам се утре да стане хубав двубой

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на женския волейболен Левски говори след драматичната победа на "сините" над ЦСКА с 3:2 в полуфинала за Купата на България.

славина колева надявам стане хубав двубой
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Капитанът на женския волейболен Левски, Славина Колева, изрази своето щастие след драматичната победа на "сините" над ЦСКА с 3:2 в полуфинала за Купата на България.

"Наистина се получи един оспорван двубой и изпитваме огромна радост, че стигнахме до финала. Въпреки това, мисля че направихме още в първия гейм доста лични грешки и така продължихме на приливи и отливи. Това беше ключово", каза Колева.

Тя беше лаконична относно евентуалния съперник на отбора във финала за Купата на България.

"Всеки мач излизаме за победа и ще изчакаме, да видим съперника. Надявам се на един хубав мач", завърши Славина Колева.

Кой е вторият финалист ще се разбере малко по-късно днес, след изиграването на мача между Марица и ЦПВК, пряко в ефира на БНТ 3!

Финалът е утре, 21 декември и ще се излъчи пряко в ефира на БНТ 3!

Гледайте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Левски победи ЦСКА след тайбрек и се класира на финала за Купата на България
Левски победи ЦСКА след тайбрек и се класира на финала за Купата на България
"Сините" стигнаха до успеха след обрат.
Чете се за: 02:15 мин.
#ВК Левски София - жени #ЖВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Специално за БНТ

Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно
Чете се за: 00:35 мин.
Бойко Величков: Загубата е огромна Бойко Величков: Загубата е огромна
Чете се за: 02:00 мин.
Мартин Петров: Отива си една епоха Мартин Петров: Отива си една епоха
Чете се за: 01:15 мин.
Поклонение пред легендата Димитър Пенев (ГАЛЕРИЯ) Поклонение пред легендата Димитър Пенев (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:02 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ