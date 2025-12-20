Славина Колева: Надявам се утре да стане хубав двубой

Капитанът на женския волейболен Левски, Славина Колева, изрази своето щастие след драматичната победа на "сините" над ЦСКА с 3:2 в полуфинала за Купата на България.

"Наистина се получи един оспорван двубой и изпитваме огромна радост, че стигнахме до финала. Въпреки това, мисля че направихме още в първия гейм доста лични грешки и така продължихме на приливи и отливи. Това беше ключово", каза Колева.

Тя беше лаконична относно евентуалния съперник на отбора във финала за Купата на България.

"Всеки мач излизаме за победа и ще изчакаме, да видим съперника. Надявам се на един хубав мач", завърши Славина Колева.

Кой е вторият финалист ще се разбере малко по-късно днес, след изиграването на мача между Марица и ЦПВК, пряко в ефира на БНТ 3!

Финалът е утре, 21 декември и ще се излъчи пряко в ефира на БНТ 3!

Гледайте интервюто във видеото!