Ивана Ефремова: Можем повече

Една от най-добрите волейболистки на ЦСКА Ивана Ефремова коментира загубата с 2:3 гейма от Левски в първия полуфинал от турнира за Купата на България по волейбол за жени.

„Може би категоричността в един момент спадна, подадохме се на напрежението. Битките между Левски и ЦСКА са с допълнителен заряд и емоции. Имаше от всичко, искахме да се хвърлим на макс, можем повече. Трябва да даваме още и има още какво да покажем“, коментира Ефремова.

„Пожелавам си през следващия сезон да се справим по-добре, да победим Левски, да играем финал за Купата и да покажем най-добрата си игра си и да победим всички“, завърши състезателката на ЦСКА.