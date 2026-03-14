Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у нас обсъдиха енергийният министър и изпълняващият длъжността американски посланик

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и и.д посланик на САЩ Х. Мартин Макдауъл
Снимка: Министерство на енергетиката
Удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) обсъдиха служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и временно управляващия посолството на САЩ Х. Мартин Макдауъл. Това съобщиха от министерството на енергетиката.

Министър Трайков и временно управляващият посолството Макдауъл обсъдиха възможностите за адекватно адресиране на въпроса с оглед улесняване на процеса, което е от интерес за нормалното функциониране и стабилността на пазара.

Обсъдено бе и партньорството с американската страна по стратегическия проект за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000 на компанията „Уестингхаус“. Отбелязано бе значението на проекта като ключов елемент от усилията за устойчиво развитие на българския енергиен сектор, включително чрез привличането на инвестиции с дългосрочна добавена стойност.

Напредъкът по изграждането на Вертикалния газов коридор на наша територия бе също сред темите на разговора. Предвид значението на инфраструктурата за диверсификация на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона бе подчертан потенциалът на България да се утвърди като водещ маршрут за пренос на втечнен природен газ, включително доставки от САЩ.

Министър Трайков и временно управляващият посолството Макдауъл подчертаха значението партньорството между двете държави и в този смисъл потвърдиха готовността за активно продължаване на ползотворното сътрудничество.

