Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път

България е имала своите лидери през Възраждането, дори и след това в първите десетилетия. Левски, Ботев... Този процес по създаването на лидерството замря. В началото на Прехода имаше личности като д-р Петър Дертлиев, Александър Лилов, ако щете и Иван Костов, царят. Сега колкото и да се озъртам не мога да видя лидер, който ще изведе страната на нов път, това заяви в "Говори сега" президентът Георги Първанов (2002-2012 г.).

"Може би трябва да се върнем към думите на Левски "да бъдем равни с другите европейски народи. Т.е. ние постигнахме формално с членството в евросъюза, но дали сега стоим като равни с равни с европейските народи? Не е така. Ние сигурно е много трудно да се равняваме с тези "лидери", които Европа има в момента. Аз не мога да видя и там сега такива".

Сега няма някой, "който да ти хване окото, който става".

Георги Първанов коментира и новите изпитания пред София и Скопие.

"Аз мисля, че ние сгрешихме. Имам предвид сегашните управляващи със свеждането на тази цел до записването на тези 3500 българи в конституцията на Северна Македония".

Ние ще си спорим и ще си прехвърляме топката, заяви той. Според Първанов трябва "лидерство и от двете страни".

По отношение на предсрочните избори Георги Първанов каза, че "нещата се повтарят вече години наред. Това не е изненада. Не очаквам да се случи изненада и на тези избори, които предстоят".

"Ще играем тази игра още известно време. Затова е много важно президентът да си свърши работата и да формира един служебен кабинет, който да гарантира едни честни закони".

Категорично трябва да отпадне "домовата книга", заяви Първанов.

"Не мисля, че президентът трябва да прави нещо напук. На инат. Той трябва да си върши работата. Да правят каквото искат. Той просто трябва да си изпълни ангажиментите, а пък когато излезе извън президентството може да прави каквото поиска".

По отношение на левицата и нейното участие във властта Първанов го определи като "неудовлетворително".

"Някак си отчетливо не се чу техния глас, въпреки че имаше добри министри. Не се видя волята и характера на една управляваща формация".

Трябва да има промяна за "едно убедително участие в новите избори", заяви Първанов.

Георги Първанов изрази надежда БСП "да влезе по-убедително в един следващ парламент".

Вижте целия разговор във видеото

