Малена Замфирова завърши на 5-о място в паралелния слалом в Давос

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Сноуборд
16-годишната българка допусна загуба на четвъртфиналите.

Малена Замфирова
Снимка: БТА
Малена Замфирова зае пето място в паралелния слалом в Давос, Швейцария от Световната купа по алпийски сноуборд.

16-годишната българка, която даде шести резултат в квалификациите, започна елиминациите с победа над германката Матилда Шайд в осминафиналите. На четвъртфиналите Замфирова направи много равностойно каране срещу италианката Елиза Кафонт, но в крайна сметка отстъпи с 0.22 секунди, след като Кафонт успя да се възползва от по-бързата финална част на синьото трасе, по което бе избрала да кара.

Победителка стана точно Кафонт, която с фотофиниш изпревари чехкинята Зузана Мадерова в големия финал. В малкия успехът бе за японката Цубаки Мики, която се наложи лесно над украинката Анамари Данча.

Гледайте спусканията на Милена Замфирова в Дафос във видеото.

#Малена Замфирова

