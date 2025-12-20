БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима българи преминаха квалификациите на Световната купа по сноуборд в Давос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Осминафиналите в паралелния гигантски слалом може да гледате по-късно днес в ефира на БНТ 3.

тервел малена замфирови преминаха квалификациите паралелния гигантски слалом световното енгадин
Снимка: БТА
Слушай новината

Четирима българи преодоляха квалификациите в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд за мъже и жени в швейцарския зимен център Давос.

При мъжете Тервел Замфиров, Алексадър Кръшняк и Радослав Янков ще участват на оснимафиналите по-късно днес, които можете да гледате в ефира на БНТ от 15:00 часа.

Замфиров се нареди трети в пресявките 50.97 секунди, след като беше най-бърз по червеното трасе 24.91 и даде 17-о време по синьото 26.06. Кръшняк е осми с 51.56 (25.91 и 25.65), а Янков - десети с 51.80 (25.98 и 25.82). Най-добрите 16 продължават към следващата фаза на състезанието.

Замфиров ще кара в осма серия на осминафиналите с Маурицио Бормолини (Италия), Янков е в шеста с Фабиан Обман (Австрия), а Кръшняк в трета с Арно Годе (Канада).

Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски отпаднаха. Георгиев се класира 23-и, а Гергьовски беше дисквалифициран.

Първо време в квалификациите даде Арвид Аунер (Австрия) - 50.77 секунди.

При жените напред продължава Малена Замфирова, която се нареди шеста в квалификациите. Тя даде общо време от 56.57 секунди, след като даде десето време по синьото трасе 28.52 и пето по червеното 28.05. На осминафиналите националката ще бъде в седма серия с Матилда Шайд (Германия).

Втората българка Теодора Пенчева остана 42-а и не успя да продължи напред.

Най-бърза в пресявките беше чехкинята Зузана Мадерова с общо време 55.13 секунди.

Финалната фаза на състезанието в Давос ще започне в 15:00 часа българско време.

Свързани статии:

Малена Замфирова завърши на 5-о място в паралелния слалом в Давос
Малена Замфирова завърши на 5-о място в паралелния слалом в Давос
16-годишната българка допусна загуба на четвъртфиналите.
Чете се за: 01:02 мин.
#Малена Замфирова #Александър Кръшняк #Тервел Замфиров #Радослав Янков

