Йоханес Клаебо: Имам само една глава и трябва да се грижа за нея

Йоханес Клаебо коментира падането си в класическия спринт за Световната купа по ски-бягане в Драмен, Норвегия. На полуфиналите 11-кратният олимпийски шампион падна и си удари главата, след което бе откаран в болница.

„Вчера паднах и си ударих главата доста силно, но за щастие не беше чак толкова лошо. Имам сътресение на мозъка, така че ще си взема почивка, както от тренировки, така и онлайн, за да съм сигурен, че съм в процес на възстановяване. Имам само една глава и трябва да се грижа за нея. Благодаря на всички за загрижеността!“ написа Клаебо в социалните мрежи.

По-рано лекарят на норвежкия отбор Ове Вераген обяви, че Клаебо няма да може да участва в състезанието на 50 км в Холменколен в събота, 14 март.