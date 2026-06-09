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Олимпийски, световни и европейски медалисти ще боксират в Перник

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Градът ще приеме от днес, 9 юни, до петък, 12 юни, държавното лично първенство за мъже и жени.

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Феновете на бокса в Перник ще могат да се насладят на уменията на олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Градът ще приеме от днес, 9 юни, до петък, 12 юни, държавното лично първенство за мъже и жени.

Участие ще вземат някои от най-изявените имена на България. Сред тях са олимпийският бронзов медалист от Париж Хавиер Ибаниес, който ще боксира при 60-килограмовите, както и третият от световното първенство в Ливърпул Радослав Росенов (65 кг).

При мъжете личат още заявките на капитана на националния отбор Ергюнал Себахтин (50 кг), Семион Болдирев (90 кг) и Йордан Морехон (+90 кг). При жените на ринга в Перник ще се качи двукратната носителка на Купа „Странджа“ Златислава Чуканова (51 кг).

Заявки са подадени и от талантливите Христеа Нинова (57 кг) и Алейна Мехмед (81 кг).

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