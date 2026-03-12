Йоханес Клаебо падна тежко и бе откаран в болница

Звездата на световното ски бягане Йоханес Клаебо не успя да зарадва феновете си в Норвегия, след като падна по време на полуфиналите в спринта на състезанието от Световната купа в Драмен. Норвежецът се оказа въвлечен в инцидент между няколко състезатели и отпадна от битката за победата пред родна публика.

Инцидентът стана след сблъсък между четирима състезатели, започнал след контакт с американеца Бен Огдън. В резултат на това няколко от участниците се озоваха на снега, сред които и Клаебо. След падането той се изправи и внимателно се отправи към финала, държейки се за главата, което предизвика притеснение сред зрителите.

В крайна сметка победата при мъжете отиде при норвежеца Ансгар Евенсен, за когото това е първи успех в старт от Световната купа. При жените триумфира шведката Йона Сундлинг след оспорван финал по улиците на южния норвежки град, където традиционното състезание се проведе на изкуствен сняг пред многобройна публика.

Надпреварата в Драмен трябваше да бъде специална за домакините заради участието на Клаебо. Преди старта обаче той намекна, че може да пропусне състезанието заради здравословни проблеми. Въпреки това легендарният ски бегач застана на старта и без затруднения премина четвъртфиналната фаза.

Клаебо, който само преди месец спечели всичките шест златни медала на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и вече си осигури шеста титла в генералното класиране за Световната купа, обаче не успя да продължи напред. След падането той получи травми и бе откаран в болница, а първоначалните информации сочат, че инцидентът може да сложи край на сезона му.