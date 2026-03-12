БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

Радена Ангелова проведе моделирана тренировка пред студенти от НСА

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Подготовката на гимнастичката е насочена към предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун.

Радена Ангелова
Снимка: БНР
Състезателката от Федерацията по адаптирана физическа активност Радена Ангелова, с личен треньор гл. ас. Ирина Божинова, участва в моделирана тренировка, наблюдавана от студентите от първи курс, специалност „Адаптирана физическа активност“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ с преподавател доц. Нели Танкушева.

Подготовката на гимнастичката е насочена към предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София и ще включва пет спорта - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на корт и тенис на маса. Надпреварата ще събере състезатели от различни държави, а домакинството в българската столица е важна стъпка за развитието на спорта за хора със специални потребности у нас.

"Практическото наблюдение на подобни тренировки е важна част от обучението на студентите, тъй като им дава възможност да видят в реална среда как се прилагат принципите на адаптираната физическа активност и как спортът подпомага развитието и социалната интеграция на хората със специални потребности", написаха от ФИФА във Фейсбук.

#Федерация по адаптирана физическа активност (ФАФА) #Радена Ангелова

