Радена Ангелова проведе моделирана тренировка пред студенти от НСА

Състезателката от Федерацията по адаптирана физическа активност Радена Ангелова, с личен треньор гл. ас. Ирина Божинова, участва в моделирана тренировка, наблюдавана от студентите от първи курс, специалност „Адаптирана физическа активност“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ с преподавател доц. Нели Танкушева.

Подготовката на гимнастичката е насочена към предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София и ще включва пет спорта - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на корт и тенис на маса. Надпреварата ще събере състезатели от различни държави, а домакинството в българската столица е важна стъпка за развитието на спорта за хора със специални потребности у нас.