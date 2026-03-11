АБСФ апелира за спешни действия за развитието на българския спорт

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) се обърна към министър-председателя, министъра на финансите и министъра на младежта и спорта с писмо, в което посочва най-важните мерки, които трябва да бъдат взети за развитието на българския спорт. То е продължение на срещата със служебния министър Димитър Илиев, проведена на 5-и март 2026 г.

Въпреки че в момента управлява служебно правителство с кратък хоризонт на действие, въпросите, свързани с развитието на българския спорт не могат да бъдат отлагани, посочват от АБСФ. Асоциацията, която обединява 22 водещи спортни федерации, ще постави тези теми и пред политическите партии, които ще участват на изборите на 19-и април 2026 г., и които след тях ще имат амбиция да управляват. Около това мнение се обединиха членовете на АБСФ след проведено заседание на управителния съвет.

„Спортните федерации сме за обективни и ясни критерии при оценка на работата и дейността ни по съответните програми – за олимпийска подготовка, кадрово обезпечаване, спорт за високи постижения, програми за хора с увреждания и др. Настояваме за критерии, които не подлежат на субективни интерпретации за формиране на бюджетите на олимпийските федерации и такива отчитащи: представяне на европейски, световни, олимпийски игри, масовост и социална значимост на дадения спорт, както и спецификите на съответните спортове“, се казва в писмото на АБСФ.

Сред исканията на АБСФ е всяка промяна на програмите за финансово подпомагане от страна на ММС да не се случва едностранно и в уведомителен режим до федерациите, а да е плод на съвместно обсъждане и преценка със спортните федерации. Също така програмата по Наредбата на ММС за финансиране на строително-ремонтни дейности на спортни съоръжения и обекти да бъде с фокус върху нуждите на спортните организации, а не полза преимуществено на общините и при облекчен режим за кандидатстване.

АБСФ настоява да бъде изпълнен ангажиментът за достигане на средноевропейски нива (спрямо брутния вътрешен продукт на страната) на финансиране на спортните дейности. В момента спортът в България страда от хронично недофинансиране и като размер сме на последно място в Европейския съюз, припомнят от Асоциацията.

В Националната стратегия за спорта да се заложи необходимостта от изграждане на национални тренировъчни бази по отделните олимпийски спортове - бази за целогодишна подготовка, което ще предостави сигурност, планиране и предвидимост на спортните федерации при осъществяване на спортните дейности.

АБСФ настоява също така федерациите да получат извоюваното 30% увеличение на бюджета през 2025 г., част от което беше изразходвано по други пера на ММС и не достигна до спортните организации. Напомнят, че в последните години има сериозно повишение на транспортните разходи, хотелско настаняване, дневни не само в България, но и по цял свят, което има пряко отношение към изпълнението на вътрешния и международния спортен календар.

„Същото се отнася и за средствата за домакинства на международни спортни прояви през настоящата година. Необходима е справедливост при определянето им от съответната експертна комисия към ММС, която да не действа на принципа на „наши“ и „ваши“, пишат още от АБСФ.

От АБСФ благодарят на министър Димитър Илиев за възможността да водят диалог и се надяват той да положи усилия да реши част от въпросите още сега. Приветстват идеята на министър-председателя Андрей Гюров да има свой съветник по въпросите на спорта и се надяват на конкретни резултати, свързани с дейността на Димитър Бербатов.