Пилот на Алпин спечели първата нова награда във Формула 1

Пилотът на Алпин Франко Колапинто влезе в историята като първия носител на новата награда във Формула 1, която ще се присъжда след всяко състезание на пилота с най-висока максимална скорост по време на надпреварата.

Аржентинецът постигна върховата стойност по време на Гран при на Австралия в неделя, когато разви 344 км/ч на дългата права преди деветия завой на пистата. Така той оглави класацията за най-висока скорост в състезанието.

Рекордното постижение беше регистрирано по време на оспорвана битка с Габриел Бортолето. В този момент Колапинто използва режима за изпреварване, който му осигурява допълнителна мощност, а същевременно се намираше и във въздушната струя на своя съперник - комбинация, позволила му да достигне максималната скорост.

Новият технически регламент във Формула 1 за сезон 2026 предполага по-високи скорости на правите. Болидите са с по-ниско челно съпротивление и са по-леки спрямо машините от предходните поколения.

Тези промени обаче водят и до по-ниско сцепление в завоите, което означава по-бавни скорости в тях. В резултат общите времена за обиколка остават малко по-слаби в сравнение с предишните сезони, въпреки по-високата максимална скорост на правите.