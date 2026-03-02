Гран при на Австралия във Формула 1 ще се проведе по план

Състезанието за Голямата награда на Австралия във Формула 1 ще се проведе по предварителния график, въпреки затрудненията в пътуванията, причинени от конфликта в Близкия изток.

Отборите от Формула 1 приключиха предсезонните тестове в Бахрейн, като част от екипите и персонала трябваше да преминат през Катар или Обединените арабски емирства по пътя си към Мелбърн за първия старт от сезона.

"Без съмнение събитията от уикенда промениха плановете за пътуване на отборите и самата организация на Формула 1. Те са експерти в придвижването на хора по света и бързо пренасрочиха полетите. Съобщено ми е, че всички ще пристигнат навреме, така че няма да има влияние върху нашето състезание. Това обаче бяха доста натоварени 48 часа“, заяви изпълнителният директор на Гран при на Австралия Травис Олд, цитиран от Ройтерс.

След надпреварата в Мелбърн предстоят стартове в Китай и Япония до края на март, а през април са насрочени състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия – страни, които се намират в близост до зоната на напрежение.

"Сигурен съм, че във Формула 1 вече обмислят евентуалните затруднения. На този етап няма проблеми за нас, но при необходимост вероятно ще бъдат обсъдени възможни промени“, добави Олд.

По думите му пистата "Албърт Парк“ няма възможност да приеме допълнително състезание по-късно през сезона, ако стартовете в Бахрейн или Саудитска Арабия бъдат отменени.

"Отне ни много време да изградим трасето, а веднага след състезанието то ще бъде демонтирано, за да може паркът отново да бъде използван от гражданите. Има редица фактори, които трябва да бъдат съобразени“, поясни той.

Гран при на Австралия ще се проведе на 8 март (неделя), като свободните тренировки започват в петък.