Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Германецът вече не е прикован на легло.

местят михаел шумахер майорка бивша вила флорентино перес
Снимка: БГНЕС
Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер вече успява да се придвижва с инвалидна количка, съобщава „Daily Mail“.

През 2013 г., след като сложи край на спортната си кариера, германецът претърпя тежка мозъчна травма при инцидент на ски във Френските Алпи. В следствие на злополуката той беше прикован на легло за дълъг период и поставен на апарат за изкуствено дишане.

Според източници на изданието, Шумахер вече получава подкрепа от медицинска сестра и терапевт, като се придвижва самостоятелно в своята резиденция на Майорка.

57-годишният германец остава един от най-великите пилоти в историята на Формула 1. Той е носител на седем световни титли, а статистиките му го поставят втори във вечната ранглиста по победи (91), подиуми (155) и полпозишън (68), след Люис Хамилтън.

#михаел шумахер

